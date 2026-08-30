Фильм «Хитрый койот» показал лучший старт студии Ketchup в США

По итогам первого уикенда сборы фильма «Хитрый койот» достигли $ 15,4 млн в США. Картина занимает третью строчку в местных чартах, уступая только супергеройской ленте «Человек-паук: Новый день» и «Одиссее» Кристофера Нолана.

«Хитрый койот» продемонстрировал лучший старт в истории кинокомпании Ketchup Entertainment, обогнав предыдущий проект по «Луни Тюнз», который выпустила студия, — «Looney Tunes: Космическое вторжение» ($ 3,1 млн). Аналитики уверены, что гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимации про знаменитого Койота окупится по итогам проката и принесёт прибыль авторам.

«Хитрый койот» официально выйдет в России 10 сентября. Лента рассказывает, как койот начинает судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна. Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Картину сняли ещё в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.