Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана достигли $ 1,5 млрд

По итогам седьмых выходных сборы фильма «Одиссея» достигли более $ 565 млн в США. Эпическая лента продолжает оставаться на второй строчке в местных чартах, уступая супергеройской картине «Человек-паук: Новый день».

В мировом прокате сборы картины превысили $ 1,55 млрд. Сейчас проект занимает второе место среди самых кассовых фильмов 2026 года — лидером по-прежнему остаётся новая картина про Человека-паука. Несмотря на конкуренцию с крупным блокбастером киновселенной Marvel, «Одиссея» продолжает удерживать высокий интерес зрителей.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.