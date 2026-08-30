«Человек-паук: Новый день» вошёл в топ-3 самых кассовых фильмов в истории

По итогам пятого уикенда сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $ 891 млн. Супергеройская лента остаётся лидером в местных чартах, обгоняя «Одиссею» и «Хитрого койота».

В мировом прокате картина собрала уже более $ 2,33 млрд. Таким образом, «Новый день» обогнал по сборам ленту «Аватар: Путь воды» и вошёл в тройку самых кассовых фильмов в истории кино — сейчас его опережают лишь «Мстители: Финал» и «Аватар» 2009 года. Аналитики не исключают, что по итогам проката картина станет лидером по сборам среди всех проектов киновселенной Marvel.

Самые кассовые фильмы в истории кино

«Аватар» (2009) — $ 2,92 млрд. «Мстители: Финал» (2019) — $ 2,79 млрд. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $ 2,33 млрд. «Аватар: Путь воды» (2022) — $ 2,33 млрд. «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025) — $ 2,27 млрд. «Титаник» (1997) — $ 2,26 млрд. «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 2,07 млрд. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $ 2,05 млрд. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $ 1,92 млрд. «Зверополис 2» (2025) — $ 1,86 млрд.

Действие фильма «Человек-паук: Новый день» разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.