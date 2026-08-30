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«Одна топ-организация закроется». Владелец Aurora — о трансферах в Dota 2

«Одна топ-организация закроется». Владелец Aurora — о трансферах в Dota 2
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Владелец Aurora Gaming Валерий L3rich Харитонов заявил о предстоящих изменениях в составе команды по Dota 2 и поделился инсайдом о закрытии одной из ведущих организаций в дисциплине.

В Aurora будут замены. И одна топ-организация закроется в «Доте». Прям топ-топ-организация.

Ранее журналист Алексей Storm Туманов сообщил, что мидер Артём lorenof Мельник и керри Егор Nightfall Григоренко начнут следующий сезон в одной команде. Оба могут остаться в Aurora, а бывший капитан Nigma Galaxy Куро Kuroky Салехи Тахасоми рассматривается на позицию второго тренера клуба.

Ещё до TI 2026 про-сцену «Доты» покинули HEROIC и Tundra Esports: сразу после этого пошли слухи, что дисциплину покинут и другие клубы после чемпионата мира.

На The International 2026 Aurora заняла 9-13-е место, проиграв BetBoom Team со счётом 0:2 в Elimination Round. Какая именно организация может закрыть направление в Dota 2, Харитонов не уточнил.

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