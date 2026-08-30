«Ждите анонсов». Malady намекнул на изменения в составе Team Yandex после TI 2026

Саппорт Team Yandex Арман Malady Оразбаев подвёл итоги The International 2026 и намекнул на возможные изменения в составе. Команда заняла третье место, уступив Team Spirit со счётом 0:2 в финале нижней сетки.

Оразбаев назвал результат достойным, но признал ошибки на решающих картах.

Третье место — это достаточно хороший результат. Играли мы в целом неплохо, за исключением последних двух карт. Их можно было сыграть намного лучше. Но я думаю, просто из-за нехватки опыта это всё произошло, из-за того, что не хватило уверенности у коров.

Отвечая на вопрос о будущем команды, Malady призвал болельщиков дождаться новостей.

Впереди будет следующий год, и в следующем году всё у нас будет намного круче. Ждите анонсов. Может быть, что-то изменится, может быть, и не изменится.

За сезон 2026 года Team Yandex трижды занимала первое место, дважды — второе и четыре раза финишировала третьей. Ранее стало известно, что команда ведёт переговоры о подписании оффлейнера Аммара ATF Аль-Ассафа из Team Falcons на замену Дмитрию DM Дорохину. За третье место на TI 2026 Team Yandex заработала $ 340 тыс.