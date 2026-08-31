Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 95,8 млн рублей.

На втором месте расположилась лента «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. За фильмом идёт «Последний богатырь: Колобок», собравший за уикенд 78,6 млн рублей.

Лента рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» — прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.