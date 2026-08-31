15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии

Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 95,8 млн рублей.

На втором месте расположилась лента «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. За фильмом идёт «Последний богатырь: Колобок», собравший за уикенд 78,6 млн рублей.

Лента рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» — прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.

Комментарии