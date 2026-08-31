«Я чувствую себя как дома». Крис Эванс — о том, почему вернулся к роли Капитана Америка

Крис Эванс сыграл Капитана Америка в фильме «Мстители: Судный день». Актёр рассказал, что сделал это из-за того, что образ Стива Роджерса ему очень близок. Когда он играет Капитана Америка, то ощущает так, будто он находится в домашей обстановке.

По словам Эванса, ему некогда не было всё равно на судьбу Капитана Америка. И случай с «Судным днём» — не исключение.

Я чувствую себя в этой роли как дома. Я чувствую себя не просто комфортно, а по-настоящему ценно. Мне не всё равно на развитие всех этих персонажей, и мы бы не взялись за это, если бы не собирались поместить его в какие-то важные обстоятельства.

«Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря.