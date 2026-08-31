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«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 1,5 млрд в прокате

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 1,5 млрд в прокате
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Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в зарубежном прокате $ 1,5 млрд. Это феноменальный результат и самый кассовый фильм в карьере режиссёра. Такой результат картине удалось достичь за два с лишним месяца с момента выпуска в кинотеатрах.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. По сюжету царь Итаки по имени Одиссей возвращается домой после Троянской войны.

Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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