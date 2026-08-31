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Создатели «Шрека 5» обещают удивить зрителей музыкой

Создатели «Шрека 5» обещают удивить зрителей музыкой
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Композитор «Шрека 5» Джон Пауэлл рассказал, что он постарается поразить зрителей мультфильма новым особым звучанием музыки. О чём конкретно речь, Пауэлл не сообщил.

Музыка — важная часть «Шрека», поскольку многие композиции из франшизы фанаты до сих пор переслушивают и считают любимыми.

Будет интересно вернуться в этот мир и снова стать его частью. Я постараюсь сместить привычное звучание, пока оно будет вписываться в историю.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря, но после опять перенесли — на 30 июня 2027 года.

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