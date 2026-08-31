IMAX-формат и увеличенный бюджет позволили сделать «Годзилла: Минус ноль» захватывающим

Режиссёр и сценарист фильма «Годзилла: Минус ноль» Такаси Ямазаки рассказал, как именно удалось сделать картину настолько захватывающей и масштабной.

По словам Ямазаки, тут сыграли роль два фактора: возможность снять ленту в IMAX-формате и увеличенный выделенный бюджет.

«Я пытался передать интенсивность атаки кайдзю с человеческой точки зрения, и благодаря этому мы смогли достичь дополнительного уровня ужаса».

События картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

Зарубежный прокат стартует 6 ноября.