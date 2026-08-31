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Сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» превысили 100 млн рублей
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31 августа сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» собрали в российском прокате более 100 млн рублей. Это произошло на пятый день проката, сейчас лента уступает в чартах только неофициальным показам «Человека-паука: Новый день».

Фото: ЕАИС

Лента рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» — прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.

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