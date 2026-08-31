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«Собачьи звёзды» Ридли Скотта стартовали с провальных $ 19 млн — фильм уже не окупится

«Собачьи звёзды» Ридли Скотта стартовали с провальных $ 19 млн — фильм уже не окупится
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По итогам дебютных выходных сборы фильма «Собачьи звёзды» в США составили скромные $ 8 млн. Лента заняла лишь пятую строчку в местных чартах, уступив «Человек-паук: Новый день», «Одиссее» и другим лентам, которые показывают не первую неделю.

Общие сборы ленты Ридли Скотта достигли $ 19 млн. Судя по всему, картина с бюджетом $ 80 млн уже не окупится — для этого ей нужно собрать около $ 200 млн. Ситуации не помогают и смешанные сборы: фильм рекомендуют 40% критиков на Rotten Tomatoes, а первые зрители поставили ему оценку C+, одну из самых низких в опросе от CinemaScore.

«Собачьи звёзды» — экранизация одноимённого романа Питера Хеллера. Проект рассказывает про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

Главные роли исполнили Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил культовый постановщик Ридли Скотт — автор фильмов «Гладиатор», «Чужой», «Гангстер» и «Марсианин».

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