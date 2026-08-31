Начались съёмки третьего сезона сериала «Ландыши»

Wink объявил о съёмках нового сезона «Ландышей». Продолжение получило подзаголовок «Целоваться не будем». Вместе с этим появились и первые фото с производства.

Съёмки

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Отмечается, что история будет развиваться одновременно и в прошлом, и в настоящем, раскрывая героев с совершенно неожиданных сторон. Однако создатели пока не раскрывают, как события разных лет окажутся связаны между собой.

К своим ролям вернулись Ника Здорик, Сергей Городничий, Вероника Тимофеева и другие. Вместе с ними появятся и новые персонажи, которых сыграют Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова. Режиссёром выступает Михаил Пипия, работавший над предыдущей частью «Ландыши. Вторая весна».