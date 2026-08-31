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В Москве пройдёт Чемпионат стран БРИКС 2026 по Tekken 8

В Москве пройдёт чемпионат БРИКС по Tekken 8: игроки из 17 стран и призовой 1,5 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России анонсировала четвёртый чемпионат стран БРИКС по Tekken 8. Турнир традиционно пройдёт в Москве, призовой фонд составил 1,5 млн рублей.

Участие в турнире примут киберспортсмены из стран-участниц и стран-партнёров БРИКС. В этот раз на соревнования заявились игроки из Беларуси, Боливии, Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Эфиопии, ЮАР и России.

Чемпионат стран БРИКС на призы ГигаЧат пройдёт 12-13 сентября в комплексе VK Play Арене. Групповой этап пройдёт в закрытом формате без зрителей, а финальные игры 13 сентября смогут бесплатно посетить все желающие (достаточно будет зарегистрироваться).

Чемпионат стран БРИКС проходит с 2023 года. Все три предыдущих турнира выиграл Жоулинь XCC Чен из Китая.

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