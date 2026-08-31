Сериал «Камбэк» с Петровым получит спецэпизод «В лето» — премьера в декабре

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о старте производства продолжения сериала «Камбэк» о молодом мужчине с потерей памяти. Уже в декабре 2026 года шоу получит спецэпизод под названием «Камбэк. В лето». Точную дату выхода авторы назовут позже.

Действие спецвыпуска развернётся летом 2005 года. Даша мечтает попасть на концерт Андрея Губина, но пропускает выступление в родном городе. Тогда Птаха, Юра, Олег и Компот решают помочь подруге и отправляются вместе с ней на следующий концерт в Волгограде.

К своим ролям вместе с Александром Петровым вернулись Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов и Григорий Столбов. Сейчас авторы шоу также работают над вторым сезоном, который выйдет в 2027 году.