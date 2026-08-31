12 минут геймплея аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» в 4К — релиз в 2027 году

Студия CD Projekt RED представила сразу 12 минут геймплея дополнения «Баллады прошлого» для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Разработчики показали более сфокусированный фрагмент из будущего расширения от ведущего дизайнера уровней Майлза Тоста.

На YouTube доступны русские субтитры и 4К.

Видео доступно на YouTube-канале Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Так, ролик разделён на два фрагмента: в первом Геральт прибывает в регион Леттен, родину Лютика, на следующий день после праздника плодородия. Герой мирно прогуливается по региону, после чего добирается до местной столовой.

Во втором Геральт отправляется в ночной Терновый сад на поиски своего давнего друга вместе с его племянницей Лилей. В один момент девушку хватает волшебный колючий терновник, и теперь ведьмаку необходимо спасти сразу две жизни. В этот сегмент также вошла битва с роёвиками — монстрами, которые защищены роем шершней. Для победы над ними Геральт использует мощную цепь, своё новое оружие.

«Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» выйдут в 2027 году. До этого игра получит полноценный ремастер с улучшением графики и боевой системы, выход обновлённой версии состоится 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.