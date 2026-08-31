Аниме «Монолог фармацевта» выйдет в России — третий сезон покажут одновременно с Японией

Студия DEEP официально выпустит популярный аниме-сериал «Монолог фармацевта» в России. Первые два сезона в скором времени станут доступны на отечественных платформах, а третий начнут транслировать в октябре одновременно с выходом в Японии.

Сериал будет доступен в дубляже от DEEP, а также в озвучках от студий AniStar и AniLibria. Вероятно, премьера состоится в новом онлайн-кинотеатре, посвящённом аниме и дорамам.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.