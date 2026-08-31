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Фильм Плетёный муж (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Русский трейлер мелодрамы «Плетёный муж» с Оливией Колман — выход 5 ноября
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Кинокомпания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер фильма «Плетёный муж». Мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 5 ноября.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Сюжет ленты развернётся в вымышленном мире. Главной героиней выступит женщина, которая страдает от одиночества. Однажды она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у её соседей.

Главные роли в фильме сыграли Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!».

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