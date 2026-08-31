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Звезда и режиссёр «Игры в кальмара» готовят триллер «Клуб убийц стариков» — выход в 2028-м

Звезда и режиссёр «Игры в кальмара» готовят триллер «Клуб убийц стариков» — выход в 2028-м
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Известный корейский актёр Ли Бён-хон, сыгравший ведущего в сериале «Игра в кальмара», исполнит главную роль в новом фантастическом триллере «Клуб убийц стариков». Премьера намечена на 2028 год.

В этом проекте Ли Бён-хон вновь объединится с создателем «Игры в кальмара» Хваном Дон-хёком. Режиссёр и звезда культового сериала планируют рассказать историю о способе продлить молодость с помощью богатства. Сюжет будет сфокусирован вокруг противостояния поколений: пока стареющая элита хочет забрать все ресурсы себе, молодые готовы сражаться за своё богатство.

В январе появилась информация, что Дон-хёк также работает над новой криминальной драмой для Netflix.

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