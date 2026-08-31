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Sony проведёт стрим State of Play с показом Final Fantasy 7 Revelation уже 3 сентября

Sony проведёт стрим State of Play с показом Final Fantasy 7 Revelation уже 3 сентября
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Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт 3 сентября в 16:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим в этот раз разделят на две части. Сперва компания покажет проекты партнёров, главной игрой на стриме станет Final Fantasy 7 Revelation. Во второй половине Sony сфокусируется на восточных играх из Японии и Азии.

Фото: Sony

Продолжительность новой State of Play и другие детали презентации в компании называть не стали. Возможно, игроков также ждут различные сюрпризы — ранее инсайдеры сообщали, что закрывающей игрой основной программы якобы станет Intergalactic от студии Naughty Dog.

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