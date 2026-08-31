«И вот этого людишки ждут?»: стример Папич раскритиковал GTA 6 после выхода трейлера

Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, остался недоволен игрой GTA VI после просмотра нового трейлера.

Контентмейкер назвал игру маргинальной, удивившись, как такой проект могут ждать столько людей.

Игра будет в максимально маргинальном сеттинге. Даже в более маргинальном, чем предыдущие части. Сколько в этой игре будет рэпа, негров, вообще в целом мерзости одной? Почему мужик с девкой на дела ходит какие-то? Нереалистично. Все персонажи ультрамерзкие. [...] Уже первые четыре минуты более мерзкие и тупые, чем все вместе взятые GTA до этого. И вот этого людишки ждут — чтобы потусить с ниггерами и пострелять в полицейских?

Папич также указал, что разработчикам следовало бы дать игрокам возможность создать своего персонажа и «играть за человека» вместо преступника.

Я лично всегда считал, что GTA должны быть более RPG-шными. Ты, создавая героя, выбираешь, кто ты: тупой маргинал-выродок или человек? Я бы человека выбрал. Я не хочу играть за вонючего маргинала.