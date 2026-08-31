Team Spirit обыграла FURIA и вышла в полуфинал BLAST Open Porto 2026 по CS 2

Team Spirit одолела FURIA со счётом 2:0 на групповом этапе BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 13:10 на Ancient и 13:5 на Cache. Spirit прошла группу без потери карт и начнёт плей-офф с полуфинала.

Тройка лидеров Spirit провела серию на высоком уровне: Дмитрий sh1ro Соколов — 36-20 (1,33), Данил donk Крышковец — 39-26 (1,31), Андрей tN1R Татаринович — 31-20 (1,28). Со стороны FURIA ни один игрок не превысил рейтинг 1,05 — Кайке KSCERATO Серато провалил серию с K/D 18-33 и рейтингом 0,71.

FURIA начнёт плей-офф с четвертьфинала. Spirit на BLAST Open Porto ещё не отдала ни одной карты — четыре победы в четырёх матчах за групповой этап. Команда продолжает победную серию, стартовавшую ещё до Esports World Cup 2026.