Вышел трейлер фильма «Особый пациент» — премьера триллера состоится 1 октября
Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер нового фильма «Особый пациент». Ленту в жанре драматического триллера можно будет увидеть в отечественных кинотеатрах с 1 октября.
Фильм расскажет историю блестящего хирурга, который всегда ставит на первое место личные амбиции. Его картину мира и взгляд на привычные вещи меняет цепочка судьбоносных событий.
Видео доступно в группе Кинокомпания «Каро Премьер» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».
Главную роль сыграл Владислав Абашин («Овчарка», «Почтарь»), также в «Особом пациенте» снялись Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артём Волобуев, Сергей Горобченко и другие.