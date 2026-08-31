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Вышел трейлер фильма «Особый пациент» — премьера триллера состоится 1 октября

Вышел трейлер фильма «Особый пациент» — премьера триллера состоится 1 октября
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер нового фильма «Особый пациент». Ленту в жанре драматического триллера можно будет увидеть в отечественных кинотеатрах с 1 октября.

Фильм расскажет историю блестящего хирурга, который всегда ставит на первое место личные амбиции. Его картину мира и взгляд на привычные вещи меняет цепочка судьбоносных событий.

Видео доступно в группе Кинокомпания «Каро Премьер» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Главную роль сыграл Владислав Абашин («Овчарка», «Почтарь»), также в «Особом пациенте» снялись Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артём Волобуев, Сергей Горобченко и другие.

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