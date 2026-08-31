Запуск 5G в России начнётся в самое ближайшее время — Минцифры

Минцифры сообщило о принятии новых решений, определяющих развитие сетей пятого поколения в России. Теперь операторы связи смогут разворачивать сети 5G в диапазонах, ранее предназначенных для 4G LTE.

Ведомство отметило, что полноценный запуск 5G в России стартует «в самое ближайшее время». Первыми технологию опробуют города-миллионники, затем — менее крупные населённые пункты. По плану сети пятого поколения будут развёрнуты в больших городах до конца 2028 года с расширением до 2031-го.

Доступ к запуску 5G без аукциона получили все четыре крупнейших оператора страны: МТС, Т2, «Мегафон» и «Билайн».