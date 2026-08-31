Закончились съёмки документалки «За тех, кто ждёт» о рыбаках Дальнего Востока — кадры

Российский онлайн-кинотеатр Okko завершил съёмочный процесс документального фильма «За тех, кто ждёт». Проект расскажет о жизни рыболовецких семей Камчатки и Дальнего Востока.

Создатели ленты расскажут о судьбе мужчин, которые сражаются со стихией ради улова, и их жён, терпеливо ждущие своих супругов на берегу. Режиссёром «За тех, кто ждёт» выступил Митя Морозов, а со стороны Okko проект курировали Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров.

Дата выхода ленты пока неизвестна, но уже сейчас онлайн-кинотеатр делится первыми кадрами из предстоящей документалки. Съёмки проходили в Петропавловске-Камчатском и на берегу Охотского моря.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko