Новые кадры фильма «Скрудж» с Джонни Деппом и Рупертом Гринтом — лента выйдет в ноябре

Издание Entertainment Weekly поделилось новыми кадрами предстоящего фильма «Скрудж». Новая адаптация «Рождественской песни» Чарльза Диккенса выйдет в кинотеатрах 13 ноября.

Главную роль исполнил Джонни Депп. Помимо него, в фильме появятся Руперт Гринт (Рон Уизли из «Гарри Поттера»), Трэмелл Тиллман («Разделение») и Иэн Маккеллен («Люди Икс», Гендальф из «Властелина колец»).

«Рождественская песнь» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.