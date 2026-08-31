15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новые кадры фильма «Скрудж» с Джонни Деппом и Рупертом Гринтом — лента выйдет в ноябре

Новые кадры фильма «Скрудж» с Джонни Деппом и Рупертом Гринтом — лента выйдет в ноябре
Комментарии

Издание Entertainment Weekly поделилось новыми кадрами предстоящего фильма «Скрудж». Новая адаптация «Рождественской песни» Чарльза Диккенса выйдет в кинотеатрах 13 ноября.

Главную роль исполнил Джонни Депп. Помимо него, в фильме появятся Руперт Гринт (Рон Уизли из «Гарри Поттера»), Трэмелл Тиллман («Разделение») и Иэн Маккеллен («Люди Икс», Гендальф из «Властелина колец»).

«Рождественская песнь» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android