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Вышел первый трейлер экшен-триллера «Последняя фотография» Зака Снайдера

Вышел первый трейлер экшен-триллера «Последняя фотография» Зака Снайдера
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Создатели нового фильма «Последняя фотография» в жанре экшен-триллера представили дебютный трейлер картины.

Сюжет расскажет о том, как бывший оперативник отправляется в Южную Америку на поиски племянников, родителей которых были жестоко убиты. Выжить в джунглях главному герою помогает единственный свидетель произошедшего — военный фотограф.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат tiff.

Режиссёром ленты выступает Зак Снайдер. Главные роли исполнили Стюарт Мартин и Фра Фи, уже работавшие с постановщиком в рамках дилогии «Мятежная Луна».

Премьера «Последней фотографии» состоится на кинофестивале в Торонто в сентябре. Зрители же смогут увидеть ленту в конце года или в 2027-м.

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