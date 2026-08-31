«Одна из лучших игр года»: критики хвалят The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3»

31 августа зарубежные критики опубликовали обзоры игры The Blood of Dawnwalker — нового проекта студии Rebel Wolves. Её основали бывшие выходцы из студии CD Projekt RED после релиза Cyberpunk 2077.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила 84 балла из 100. Обозреватели хвалят сюжет про вампирское Средневековье, проработку открытого мира с таймером в 30 дней, необычный сеттинг и частые моральные выборы с упором на реиграбельность. Из минусов — не лучшая оптимизация и общая бюджетность проекта.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики о The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker — это идеальная игра практически во всех мыслимых аспектах. Несмотря на некоторые оговорки и проблемы с производительностью, проект уже входит в список лучших игр 2026 года.

The Blood of Dawnwalker — это отличная RPG в жанре тёмного фэнтези, которая сочетает значимые выборы, необычную систему управления временем и увлекательные бои с миром, который постоянно побуждает к повторному прохождению. Rebel Wolves гордо демонстрирует свои корни из «Ведьмака 3», но это игра с собственной идентичностью.

The Blood of Dawnwalker — это игра с корнями из «Ведьмака» и ощущением песочницы, но также с уникальным взглядом на жанр. Система управления временем существенно изменяет формулу RPG, даже если разработчикам и не удалось выполнить все обещания.

The Blood of Dawnwalker — это ролевая игра про вампиров,