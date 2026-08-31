«Один из лучших экшенов в истории»: первые оценки Onimusha: Way of the Sword — 86 баллов

В эту пятницу, 4 сентября, состоится выход экшена Onimusha: Way of the Sword от Capcom. За несколько дней до релиза в Сети появились первые рецензии — критики оценили новую часть культовой серии на 86 баллов из 100.

Новинку хвалят за качественную боевую систему и приверженность духу серии. Три рецензента уже выставили Onimusha высший балл.

Onimusha: Way of the Sword — явный претендент на звание игры года, поскольку в ней практически идеально сочетаются беспощадный экшен и сражения. Сюжет и визуальная составляющая прекрасно дополняют невероятно динамичный игровой процесс.

Onimusha — не просто одна из лучших игр года, но и одна из лучших игр в жанре экшен за всю историю.

Это триумфальное возвращение серии самурайских экшенов от Capcom, сочетающей в себе впечатляющую графику и сложные бои, построенные на точных парированиях, классической технике Иссэн и разнообразном арсенале оружия Они.

Самые низкие оценки — 60 и 70. Авторы отзывов считают, что разработчики не смогли в полной мере реализовать свои идеи и потенциал игры, поэтому к середине прохождения может стать скучно.

Игра пытается охватить слишком много направлений в плане повествования и игрового процесса, из-за чего размываются границы её идентичности. Тем не менее отзывчивая и увлекательная боевая система, а также местами забавный юмор увлекут вас до самого конца.

В Onimusha: Way of the Sword стоит поиграть хотя бы ради боёв, но сама игра недотягивает до стандартов, которые она задаёт с точки зрения чистого геймплея. Она могла бы быть более интересной, если бы некоторые элементы были расположены иначе.

Я ценю дух возвращённой Onimusha, но у игры пока нет более масштабной картины.