«В Apple есть что-то по-настоящему особенное»: Письмо Тима Кука перед уходом с поста главы

31 августа Тим Кук завершает свою работу на посту генерального директора Apple — уже завтра его сменит Джон Тернус. В свой последний рабочий день Кук обратился к работникам компании, опубликовав письмо.

Сегодня мой последний день на посту генерального директора Apple. Я всегда знал, что этот момент однажды наступит, но всё равно трудно поверить, что он настал и я пишу эти слова. Я люблю эту компанию и команду, которая её создаёт, и не мог оставить этот день без того, чтобы не отправить вам сообщение и не сказать, как я благодарен вам за вашу любовь. За то, как вы проявляете себя каждый день, и, самое главное, за то, что я всю жизнь был вашим руководителем.

Тим Кук также рассказал, что отличает Apple от других компаний.

В Apple есть что-то по-настоящему особенное. Больше всего я горжусь тем, что никогда не смог бы отразить в годовом отчёте. Это место — доказательство того, что культура побеждает всё. Мы верим, что то, что мы создаём, имеет значение и что у нас есть и возможность, и ответственность оставить мир лучше, чем он был до нас. Эта цель — часть того, что делает это место уникальным.

В конце он напомнил, что не покидает Apple, но сожалеет об отказе от должности — в то же время Куку приятно передать бразды правления «такому блестящему, замечательному и способному человеку, как Джон.