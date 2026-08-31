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Первые кадры нового сезона «Люпена» — детектив вернётся на Netflix в октябре

Первые кадры нового сезона «Люпена» — детектив вернётся на Netflix в октябре
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры четвёртого сезона «Люпена». Детективный проект со звездой «1+1» Омаром Си в главной роли вернётся на платформу 23 октября.

Четвёртая часть приключений нового «джентльмена-грабителя» Ассана Диопа будет включать в себя восемь серий по 45 минут. Подробности сюжета пока неизвестны.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.

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