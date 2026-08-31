Solo: Team Falcons распустит состав, а Collapse может уйти из Team Spirit в Dota 2

Бывший киберспортсмен Алексей Solo Березин поделился информацией о предстоящих трансферах на профессиональной сцене Dota 2. По его словам, изменения затронут сразу несколько топ-команд.

Самые радикальные изменения ожидают Team Falcons — Березин утверждает, что клуб полностью расформирует текущий ростер. В Team Liquid команду могут покинуть сразу три ключевых игрока.

Falcons: фулл дизбанд, состава не будет. Liquid: — Nisha (отдых) — Boxi (все) — Ace (кик).

По информации Solo, Магомед Collapse Халилов может взять длительный отпуск и не вернуться в Team Spirit. В BetBoom Team возможен уход Данила gpk Скутина и тренера Анатолия boolk Иванова, а Team Yandex планирует заменить Дмитрия DM Дорохина на Аммара ATF Аль-Ассафа. Также сообщается о вероятном уходе Егора Nightfall Григоренко и Мирослава Mira Колпакова из Aurora.

Березин подчеркнул, что переговоры между игроками и организациями продолжаются в активной фазе, поэтому итоговые решения могут измениться.