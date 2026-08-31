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Фестиваль выживачей в Steam (Стим) 2026 — что купить, скидки, какие игры на распродаже

В Steam стартовал Фестиваль выживания и крафтинга со скидками на сотни игр
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31 августа в Steam начался Фестиваль выживания и крафтинга против ИИ. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику выживачей с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале выживания и крафтинга против ИИ в Steam

Распродажа игр на тематику выживачей против ИИ в Steam продлится до 7 сентября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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