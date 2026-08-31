В Steam стартовал Фестиваль выживания и крафтинга со скидками на сотни игр
31 августа в Steam начался Фестиваль выживания и крафтинга против ИИ. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику выживачей с большими скидками.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале выживания и крафтинга против ИИ в Steam
- Breathedge 2 — 632 рубля (- 20%)
- Project Zomboid — 703 рубля (- 33%)
- Terraria — 192 рубля (- 50%)
- Raft — 572 рубля (- 33%)
- Enshrouded — 1049 рублей (- 25%)
- ICARUS — 300 рублей (- 75%)
- Sons Of The Forest — 330 рублей (- 70%)
- 7 Days to Die — 825 рублей (- 45%)
- ARK: Survival Evolved — 363 рубля (- 34%)
- DayZ — 1645 рублей (- 50%)
- Abiotic Factor — 960 рублей (- 20%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%)
- The Planet Crafter — 499 рублей (- 50%)
- Medieval Dynasty — 749 рублей (- 50%).
Распродажа игр на тематику выживачей против ИИ в Steam продлится до 7 сентября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.