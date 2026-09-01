Появился новый яркий кадр фильма Resident Evil Зака Кркггера
Издание Collider поделилось новым ярким кадром фильма Resident Evil Зака Креггера. На нём можно увидеть главного героя по имени Брайан, который бежит мимо автомобилей, когда рядом с ним падают тела.
Новый кадр фильма Resident Evil
Фото: Collider
Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее Зак Креггер заявлял, что в картине не стал экранизировать какую-либо из игр, ведь у него не получилось бы сделать сюжет лучше, чем в оригинальных частях.
Фильм Resident Evil Зака Креггера выйдет в мировом прокате уже совсем скоро, 18 сентября.
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