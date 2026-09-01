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Появился новый яркий кадр фильма Resident Evil Зака Кркггера

Появился новый яркий кадр фильма Resident Evil Зака Кркггера
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Издание Collider поделилось новым ярким кадром фильма Resident Evil Зака Креггера. На нём можно увидеть главного героя по имени Брайан, который бежит мимо автомобилей, когда рядом с ним падают тела.

Новый кадр фильма Resident Evil

Фото: Collider

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее Зак Креггер заявлял, что в картине не стал экранизировать какую-либо из игр, ведь у него не получилось бы сделать сюжет лучше, чем в оригинальных частях.

Фильм Resident Evil Зака Креггера выйдет в мировом прокате уже совсем скоро, 18 сентября.

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