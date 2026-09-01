Завершились съёмки сериала «Скуби-Ду» от Netflix

Netflix объявил о завершении съёмок сериала «Скуби-Ду». Премьера состоится в 2027 году.

Сюжет будущего сериала адаптирует оригинальную историю персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать на первый взгляд фантастические происшествия.

Роль Дафны в шоу исполнила Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.