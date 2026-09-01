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Завершились съёмки сериала «Скуби-Ду» от Netflix

Завершились съёмки сериала «Скуби-Ду» от Netflix
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Netflix объявил о завершении съёмок сериала «Скуби-Ду». Премьера состоится в 2027 году.

Сюжет будущего сериала адаптирует оригинальную историю персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать на первый взгляд фантастические происшествия.

Роль Дафны в шоу исполнила Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.

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Новости. Чемп.Play
  • 1 сентября 2026
  • 07:30