В «Росомахе» можно будет полностью отключить жестокость и кровь

В игре «Росомаха» от Insomniac Games разработчики позволят полностью отключить жестокость и кровь. В том числе дадут целиком убрать отрубание конечностей и прочие элементы.

В первую очередь на такой шаг авторы пошли, чтобы сделать игру более доступной для впечатлительных людей или для тех, кто не любит настолько явное проявление жестокости.

Вы можете индивидуально отключить динамическую кровь, расчленение, и у нас есть функция, с помощью которой мы можем цензурировать наш грубый язык.

Релиз «Росомахи» состоится уже 15 сентября только на PS5. Ожидается, что в игре будет полная поддержка русского языка.