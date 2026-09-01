Стала известна сетка плей-офф BLAST Open Porto 2026 по CS 2

По итогам группового этапа, который завершился 31 августа, стала известна сетка плей-офф BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2.

Турнир покинули Aurora Gaming, NAVI, 9z Team и другие. В полуфинал прошли российская Team Spirit и MOUZ. Оставшиеся четыре команды в четвертьфинала сыграют на проход в полуфинал, проигравшие покинут турнир на 5-6-м месте.

Сетка плей-офф BLAST Open Porto 2026 Фото: Liquepedia

Плей-офф стартует 4 сентября. Матчи следующие:

16:00. G2 Esports — Team Falcons;

19:30. FURIA — Team Vitality.

Гранд-финал пройдёт 6 сентября в формате best-of-5 (до трёх побед). BLAST Open Porto 2026 проходит с 26 августа, 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,1 млн.