Джеймс Ганн пообещал Галь Гадот снять «Чудо-женщину 3»

Джеймс Ганн пообещал Галь Гадот, что «Чудо-женщина 3» всё же выйдет. Режиссёр отметил, что планирует снять фильм, несмотря на то, что его, казалось бы, уже никогда никто не увидит.

По словам Гадот, вопрос с третьим фильмом не удалось решить с комфортом для всех, но актриса уверена, что в этом плане можно найти компромисс.

Мне кажется, вы знаете, мы все взрослые люди, и всё на самом деле в порядке.

«Чудо-женщину 3» официально анонсировали в 2019 году, вскоре после завершения съёмок «Чудо-женщины: 1984». Пети Дженкинс тогда отметила, что действие третьего фильма развернётся в XXI веке, в отличии от первого, где история погружала во времена Первой Мировой Войны, а сиквел отправлял зрителей в 1984 год.