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Люсия с пирсингом и Джейсон — на новых скриншотах GTA 6

Люсия с пирсингом и Джейсон — на новых скриншотах GTA 6
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Rockstar Games опубликовала несколько новых скриншотов GTA 6. На них можно увидеть Люсию с пирсингом, что ещё раз напоминает о глубокой кастомизации главных героев. Также на кадры попал Джейсон и другие персонажи.

Ещё на скриншотах можно увидеть небоскрёбы и более мелкие здания, которые относятся к Вайс-Сити и штату Леонида в рамках вселенной игры.

Свежие скриншоты GTA 6

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

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