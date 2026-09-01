Люсия с пирсингом и Джейсон — на новых скриншотах GTA 6

Rockstar Games опубликовала несколько новых скриншотов GTA 6. На них можно увидеть Люсию с пирсингом, что ещё раз напоминает о глубокой кастомизации главных героев. Также на кадры попал Джейсон и другие персонажи.

Ещё на скриншотах можно увидеть небоскрёбы и более мелкие здания, которые относятся к Вайс-Сити и штату Леонида в рамках вселенной игры.

Свежие скриншоты GTA 6

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.