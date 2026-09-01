Первый трейлер продолжения «Супермена» выпустят в декабре

Инсайдер Cryptic4KQual заявил, что дебютный трейлер продолжения «Супермена» с подзаголовком «Человек завтрашнего дня» выпустят в декабре этого года. Точную дату при этом он не назвал.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.