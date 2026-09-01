Шоло Маридуэнья никогда не думал, что вернётся к роли Синего Жука

Шоло Маридуэнья, сыгравший Синего Жука в одноимённом фильме, рассказал, что никогда не думал, что вернётся к роли персонажа. Но так случилось — увидеть актёра в образе героя можно будет в сиквеле «Супермена», в ленте «Человек завтрашнего дня».

По словам Шоло, у него неожиданно зазвонил телефон, а звонящим оказался Джеймс Ганн, который сказал, что Синий Жук появится в «Человеке завтрашнего дня».

Я был в Японии с друзьями, никто ничего не знал. И тут я вижу, как звонит мой телефон, словно Бэт-телефон, это был Джеймс Ганн. Все мои друзья смотрят на меня, и мне пришлось выйти из комнаты. Я вернулся и сказал: «Никому не говорите, но я возвращаюсь к роли».

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.