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Появился новый постер «Сердца зверя» — боевика с Брэдом Питтом от режиссёра «Пчеловода»

Появился новый постер «Сердца зверя» — боевика с Брэдом Питтом от режиссёра «Пчеловода»
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Apple поделилась новым постером фильма «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. На нём можно увидеть актёра и собаку, которую тут держит в руках.

Свежий постер «Сердца зверя»

Фото: Apple

Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Важная деталь: человек и собака в этой истории равноправны — они постоянно спасают друг друга и оказывают всяческую поддержку. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр, а режиссёром стал постановщик «Пчеловода» Дэвид Эйр.

Зарубежный прокат стартует 25 сентября.

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