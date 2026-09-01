Появился новый постер «Сердца зверя» — боевика с Брэдом Питтом от режиссёра «Пчеловода»

Apple поделилась новым постером фильма «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. На нём можно увидеть актёра и собаку, которую тут держит в руках.

Свежий постер «Сердца зверя»

Фото: Apple

Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Важная деталь: человек и собака в этой истории равноправны — они постоянно спасают друг друга и оказывают всяческую поддержку. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр, а режиссёром стал постановщик «Пчеловода» Дэвид Эйр.

Зарубежный прокат стартует 25 сентября.