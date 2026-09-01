В PS Plus добавили Sniper Elite, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes

Сегодня Sony добавила в PS Plus несколько новых игр. Базовый тариф Essential пополнили Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes.

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в сентябре 2026 года

Sniper Elite: Resistance — последняя на данный момент часть серии шутеров про игру за снайпера.

MLB The Show 26 — очередной симулятор бейсбола от Sony.

Wobbly Life — приключение в открытом мире от студии RubberBandGames

Chained Echoes — японская ролевая игра от команды Umami Tiger.

Подборку игр можно забрать до 5 октября. Потом на их смену придут другие тайтлы, которые приготовила Sony для раздачи в октябре.