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В PS Plus добавили Sniper Elite, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes

В PS Plus добавили Sniper Elite, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes
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Сегодня Sony добавила в PS Plus несколько новых игр. Базовый тариф Essential пополнили Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes.

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в сентябре 2026 года

  • Sniper Elite: Resistance — последняя на данный момент часть серии шутеров про игру за снайпера.
  • MLB The Show 26 — очередной симулятор бейсбола от Sony.
  • Wobbly Life — приключение в открытом мире от студии RubberBandGames
  • Chained Echoes — японская ролевая игра от команды Umami Tiger.

Подборку игр можно забрать до 5 октября. Потом на их смену придут другие тайтлы, которые приготовила Sony для раздачи в октябре.

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