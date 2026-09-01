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Стартовал второй сезон сериала «Олдскул»

Стартовал второй сезон сериала «Олдскул»
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Сегодня на START и PREMIER стартовал второй сезон комедийного сериала «Олдскул» c Марией Ароновой в главной роли.

По сюжету продолжения учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

К главным ролям в шоу вернулись Мария Аронова, Ефим Шифрин, Павел Савинков, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Александр Жигалкин.

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Расписание выхода второго сезона сериала «Олдскул»
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