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Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд вышел в онлайне

Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд вышел в онлайне
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Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд в одной из главных ролей. Компанию на экране ей составил Купер Хоффман. Ленту можно посмотреть в различных зарубежных онлайн-сервисах.

Лента рассказывает о парне по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

В картине также снялись Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».

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