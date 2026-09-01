Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд в одной из главных ролей. Компанию на экране ей составил Купер Хоффман. Ленту можно посмотреть в различных зарубежных онлайн-сервисах.

Лента рассказывает о парне по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

В картине также снялись Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».