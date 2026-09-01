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BC.Game соберёт состав по Dota 2 с Nightfall и тренером KuroKy — слух

BC.Game соберёт состав по Dota 2 с Nightfall и тренером KuroKy — слух
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Комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков сообщил о возможном появлении организации BC.Game в дисциплине Dota 2. По его словам, клуб планирует подписать ростер, состоящий из бывших и действующих игроков Aurora Gaming, а также наставника Nigma Galaxy.

В предполагаемый состав вошли керри Егор Nightfall Григоренко, мидер Артём lorenof Мельник и оффлейнер Александр TORONTOTOKYO Хертек. Позиции саппортов могут занять Иван OneJey Живицкий и Олег kaori Медведок. Наставником коллектива якобы станет Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

Четверо из пяти участников потенциального ростера ранее представляли Aurora Gaming: Nightfall и kaori выступают за клуб сейчас, TORONTOTOKYO играл за него до 2026 года, а lorenof был стенд-ином команды. Для KuroKy этот переход может стать первым опытом работы вне Nigma Galaxy с момента основания клуба в 2019 году.

Халиков подчеркнул, что информация является слухом, в который «охотно верится». Организация BC.Game, имеющая состав по Counter-Strike 2, официально о заходе в Dota 2 пока не объявляла.

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