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Продюсер «Обсессии» подала в суд — ей не выплатили долю со сборов в $ 500 млн

Продюсер «Обсессии» подала в суд — ей не выплатили долю со сборов в $ 500 млн
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13 мая состоялась премьера хоррора «Обсессия» — одного из самых популярных фильмов 2026 года. Фильм ужасов с бюджетом $ 750 тыс. собрал в прокате более $ 500 млн, а главная звезда ленты Инди Наварретти удостоилась роли Роуг в киновселенной Marvel.

Тем временем вокруг ленты расходится новый скандал. Продюсер картины Леонора Энн Дэрби подала в суд на компанию Tea Shop Productions из-за невыплаты значительной части гонорара. В студии обещали выплатить ей треть прибыли с каждого релиза, однако по какой-то причине женщина числится исполнительным продюсером «Обсессии», из-за чего она не попадает под условия контракта.

Леонора Энн Дэрби заявила, что выступила ведущим продюсером фильма — она в том числе предоставила режиссёру Карри Баркеру право на финальный монтаж. В результате женщине выплатили скромные $ 300 тыс. премии, хотя её гонорар должен исчисляться десятками миллионов долларов. Дэрби потребовала выплаты положенных ей денег и компенсации за нанесённый ущерб. В Tea Shop Productions пока не комментировали ситуацию.

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