Глава Apple Тим Кук ушёл с должности спустя 15 лет

1 сентября в Apple официально сменилось руководство. Глава корпорации Тим Кук, который получил должность в августе 2011 года после Стива Джобса, официально покинул своё место. На его место пришёл Джон Тернус, текущий руководитель отдела аппаратной инженерии.

Вот как Кук описывал нового главу Apple весной:

Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим руководить честно и с честью. Он визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, подходящий человек, чтобы возглавить Apple в будущем. Я абсолютно уверен в его способностях и характере и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в этом переходном периоде и в моей новой роли исполнительного председателя.

Несмотря на уход Кука из Apple, он останется консультантом организации. Сам Кук работал в Apple с 1998 года и тесно сотрудничал со Стивом Джобсом вплоть до его ухода из компании. Ближайшую презентацию компании с анонсом складного iPhone проведёт уже именно Тернус.