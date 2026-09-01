Начались съёмки детектива «Яд» про сталкинг с Сашей Бортич

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Яд». Съёмки детективного шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на стриминге.

По сюжету сериала после нескольких свиданий с парнем с сайта знакомств Лера решает прекратить общение, но становится объектом навязчивого преследования. Пока полиция требует доказательств, а окружающие не воспринимают угрозу всерьёз, Лере приходится бороться не только за свою жизнь, но и за право быть услышанной.

Режиссером, продюсером и одним из авторов сценария выступает Роман Новиков («Игра»). Главные роли в сериале сыграют Саша Бортич («Холоп»), Риналь Мухаметов («Битва»), Константин Белошапка («Со дна вершины»), Дарья Мороз («Дурак») и другие актёры.