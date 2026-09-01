Демоверсию Crimson Desert выпустили на Twitch — она доступна в России

Корейская компания Pearl Abyss выпустила демоверсию игры Crimson Desert. Экшен в открытом мире можно опробовать прямо на стриминговой платформе Twitch — пробная версия доступна и в России.

Так, в демо можно оценить небольшой кусок из начала игры. Проект работает прямо в браузере на ПК — у игроков есть 20 минут, чтобы оценить графику, боевую систему и другие элементы экшена. Там же доступна кнопка перехода в Steam, где игру можно купить со скидкой в 20%.

Демо Crimson Desert на Twitch Фото: Pearl Abyss

Ранее студия выпустила Crimson Desert: Enhanced — улучшенную версию оригинальной Crimson Desert. В ней игроков ждёт доработанная версия экшена в открытом мире с ездовыми животными, питомцами, новыми сюжетными заданиями и различными улучшениями игрового процесса. Игру также озвучили на несколько новых языков, однако среди них нет русского.

Релиз Crimson Desert состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Продажи экшена превышают 6 млн копий, а рейтинг игры в Steam сейчас составляет 83% одобрения.